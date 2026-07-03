قنبلتان إسرائيليتان تستهدفان بلدتي صفد البطيخ والمنصوري في جنوب لبنان

ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الجمعة، قنبلة صوتية في بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان، دون وقوع إصابات، كما ألقت طائرة مماثلة قنبلة صوتية في بلدة المنصوري في قضاء صور، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وسجّل صباح اليوم تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وشن الطيران المسير الإسرائيلي غارتين، ليل أمس الخميس، استهدفتا بلدة صديقين في جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية ليلا آلية في بلدة صديقين في قضاء صور في جنوب لبنان، أتبعتها بغارة ثانية، ما أدى إلى سقوط جريحين، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن إسرائيل شنت حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل، واحتلّت القوات الإسرائيلية عشرات البلدات في جنوب لبنان.

واستمرت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي، ومن ثم تمديده في 23 أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوما.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي، وحتى أمس الخميس، إلى 4298 شهيدا و 12196 جريحا،بحسب وزارة الصحة اللبنانية.