- رغم مرور 9 أشهر على وقف النار لم ينعكس أي تحسن على الواقع الصحي والإنساني

- إسرائيل تعمدت منذ الأيام الأولى للحرب على غزة استهداف القطاع الصحي بشكل ممنهج

- نصف مرضى الكلى في غزة توفوا خلال حرب الإبادة فيما يواجه الباقون خطر الوفاة

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة الطبيب محمد أبو سلمية، إن عدد الوفيات الناجمة عن انهيار المنظومة الصحية في غزة بات يفوق عدد من يستشهدون بالقصف الإسرائيلي المباشر، مبينا أن نحو 1500 مريض توفوا أثناء انتظار السفر للعلاج بالخارج.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع أبو سلمية، بمناسبة مرور 1000 يوم على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، ذكر فيها أن قطاع الصحة يعيش "كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وأفاد أبو سلمية بأن إسرائيل التي دمرت المنظومة الصحية بغزة ما تزال تمنع عملية تعافيها، مبينا أن مرور أكثر من 9 أشهر على اتفاق وقف النار "لم ينعكس بأي تحسن على الواقع الصحي والإنساني".

وأوضح أن انخفاض أعداد القتلى نتيجة الغارات لا يعني انتهاء الكارثة، قائلا إن آثار الحرب تتفاقم يوميا، وإن الوفيات الناجمة عن نقص العلاج وانهيار المنظومة الصحية أصبحت تحصد أرواحا بصورة متواصلة.

وقال إن إسرائيل تعمدت منذ الأيام الأولى للحرب استهداف القطاع الصحي بشكل ممنهج، عبر تدمير المستشفيات وقتل واعتقال الطواقم الطبية، ومنع إدخال الأدوية والمعدات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات العلاجية.

وأوضح أن "مجمع الشفاء الطبي" أكبر مستشفيات القطاع، كان أحد أبرز أهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ تعرض لدمار واسع وخسر معظم قدراته التشغيلية بعد اقتحامه مرتين خلال الحرب في ديسمبر 2023 ومارس 2024.

خسائر متراكمة

وذكر أبو سلمية أن الحرب أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 من أفراد الطواقم الطبية، واعتقال أكثر من 330 آخرين، لا يزال 88 منهم في السجون الإسرائيلية، معتبرا أن ذلك "يعكس حجم الاستهداف المباشر للمنظومة الصحية".

وأضاف أن القطاع يضم حاليا أكثر من 173 ألف جريح، بينهم آلاف بحاجة إلى سنوات من العلاج وإعادة التأهيل، إلى جانب نحو ستة آلاف من مبتوري الأطراف وأكثر من ألفي مصاب بشلل كامل.

وأشار إلى أن المستشفيات تعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ تجاوز العجز 50% من الأدوية الأساسية وأكثر من 70 بالمئة من المستلزمات الطبية.

مرضى ينتظرون الموت

وحذر أبو سلمية من التدهور المتسارع في أوضاع مرضى غسيل الكلى، مؤكدا أن نحو نصفهم توفوا منذ بدء الحرب، فيما يواجه الباقون خطر الوفاة بسبب النقص الحاد في مادة "البيكاربونات"، ما اضطر الطواقم الطبية إلى تقليص ساعات جلسات الغسيل.

وأضاف أن القطاع يضم نحو 14 ألف مريض سرطان، بينهم 4 آلاف يحتاجون إلى علاج كيماوي وإشعاعي وبيولوجي، وجميعها غير متوفرة داخل قطاع غزة.

وأشار أيضا إلى أن عشرات الآلاف من الجرحى يحتاجون إلى جراحات ترميمية متخصصة في العظام والمخ والأعصاب والأوعية الدموية.

فيما يعاني الأطفال من اضطرابات نفسية وصحية واسعة، في ظل استمرار منع إدخال مواد إعادة الإعمار اللازمة لإصلاح المستشفيات والمنشآت الصحية، وفق الطبيب.

إجلاء محدود

وفيما يتعلق بسفر المرضى، قال أبو سلمية إن أكثر من 22 ألف مريض يحتاجون إلى العلاج خارج قطاع غزة، فيما لا يُسمح إلا بخروج نحو 30 مريضا خلال أيام فتح معبر رفح غير المنتظمة، وهو عدد "لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات".

وكشف أن نحو 1500 مريض توفوا أثناء انتظار السفر للعلاج، في حين يفقد القطاع يوميا ما بين ثلاثة وأربعة من مرضى السرطان، إضافة إلى مريض أو اثنين من مرضى غسيل الكلى.

وأضافت أن الفارق الكبير بين أعداد المحتاجين للعلاج وأعداد المغادرين يعكس "فجوة إنسانية خطيرة" تتسبب في تفاقم معاناة المرضى وارتفاع أعداد الوفيات اليومية بينهم.

وفي 9 يونيو الماضي أفادت وزارة الصحة بأن إسرائيل لم تسمح سوى بمغادرة 1204 مرضى فقط، من أصل 17 ألفا و757 حاصلين على تحويلات طبية للعلاج في الخارج.

وتطرق أبو سلمية إلى استمرار منع إسرائيل إدخال الأجهزة الطبية الأساسية، وقال: "لا يوجد في قطاع غزة اليوم جهاز رنين مغناطيسي واحد، كما يمنع الاحتلال إدخال أجهزة الأشعة والتصوير الطبقي وأجهزة الكشف المبكر عن سرطان الثدي".

وتنصلت إسرائيل من التزاماتها بشأن إدخال المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لتعافي القطاع الصحي في غزة، برغم النص على ذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واقع صحي في مخيمات النزوح

وأشار أبو سلمية إلى أن الأوضاع الصحية في مخيمات النزوح "غير إنسانية بالمطلق"، مع تزايد إصابات الأطفال بالأمراض الجلدية والنزلات المعوية بسبب تلوث المياه وسوء التغذية.

وأضاف أن مئات آلاف الأطفال والنساء الحوامل يعانون من فقر الدم، فيما يواجه نحو 350 ألف مريض بالأمراض المزمنة، بينها أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والغدة الدرقية، نقصا حادا في الأدوية اللازمة لاستمرار علاجهم.

ووجه أبو سلمية نداء إلى المجتمع الدولي والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، مطالبا بالتدخل العاجل لوقف "حقيقي" لإطلاق النار، وفتح المعابر، والسماح بإدخال الأدوية والمستهلكات والأجهزة الطبية، وتمكين المرضى من السفر للعلاج.

وقال: "من قلب غزة النازف، نناشد العالم أن ينقذ القطاع قبل فوات الأوان، افتحوا المعابر وأدخلوا الأدوية والمعدات الطبية، وأخرجوا المرضى للعلاج، حتى يتمكن أهل قطاع غزة من الحصول على الحد الأدنى من الرعاية الصحية وإنقاذ أرواح كان بالإمكان إنقاذها".

ومنذ بدء الإبادة الجماعية بقطاع غزة تعرض القطاع الصحي لدمار واسع شمل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، فيما تقول وزارة الصحة إن استمرار القيود على إدخال الأدوية والمعدات الطبية يفاقم الأزمة ويحد من قدرة المستشفيات على تقديم الحد الأدنى من الخدمات العلاجية.