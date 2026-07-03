دعوات لتشديد الرقابة على بيع المنتجات البلاستيكية المحظورة عبر الإنترنت في أوروبا

بعد مرور 5 أعوام على حظر الاتحاد الأوروبي مجموعة من المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، دعت منظمة "العمل البيئي في ألمانيا" (دي.يو.إتش) إلى تشديد إجراءات تطبيق الحظر، مؤكدة أن كثيرا من هذه المنتجات لا يزال متاحا للبيع عبر الإنترنت.

ومنذ 3 يوليو 2021، يحظر الاتحاد الأوروبي بيع أدوات المائدة البلاستيكية أحادية الاستخدام، والشفاطات، وأعواد التقليب، والأطباق، وعدد من المنتجات الأخرى المخصصة للاستخدام مرة واحدة، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من النفايات البلاستيكية وحماية البيئة. واتجه كثير من المصنعين إلى بدائل مصنوعة من الخشب أو الخيزران أو الورق.

لكن المنظمة قالت اليوم الجمعة إن النسخ البلاستيكية من هذه المنتجات المحظورة لا تزال معروضة للبيع على العديد من المواقع الإلكترونية.

وقالت فيولا فولجيموت، المسؤولة عن الحملة في المنظمة: "سواء كانت شوكا أو شفاطات للشرب، فإن هذه المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لا تزال تباع عبر الإنترنت على مواقع إلكترونية مختلفة. وهذا يعد فشلا سياسيا"، داعية السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق متاجر البيع عبر الإنترنت، وفرض عقوبات على الجهات التي تبيع المنتجات المحظورة.

من جانبها، أوضحت وزارة البيئة الألمانية أن المتاجر لا تزال مخولة ببيع المخزونات المتبقية من المنتجات التي صنعت قبل دخول الحظر حيز التنفيذ، من دون تحديد مهلة زمنية لتصريف هذه المخزونات.

وأضافت الوزارة أن هذا الاستثناء أوجد ثغرات جعلت تطبيق الحظر أكثر صعوبة.

من جهتها، شككت فولجيموت في أن تكون جميع المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام التي لا تزال تباع حاليا قد جاءت بالفعل من مخزونات تعود إلى عام 2021، معتبرة أن بعض الشركات قد تجدد مخزونها مع الادعاء بأنها تبيع بضائع قديمة.