حفيظ دراجي: قوة المنتخب لا تُصنع بأقدام اللاعبين وحدها

عبّر المعلق الجزائري حفيظ دراجي عن حزنه الشديد عقب خروج منتخب الجزائر من منافسات كأس العالم، مؤكدًا أن تقبّل الإقصاء ليس بالأمر السهل، وأن قوة المنتخبات لا تُقاس فقط بمهارات اللاعبين داخل الملعب.

وكتب دراجي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: "من السهل الحديث بعد الخسارة، لكن من الصعب تقبّل الإقصاء أو البحث عن مبررات له".

وأضاف: "قوة أي منتخب لا تصنعها أقدام اللاعبين وحدها، بل تبنيها القلوب النابضة، والروح القتالية، والعزيمة والإصرار، كما يصنعها مدرب يجيد الاختيار، ويتحلى بالشجاعة لاتخاذ القرار المناسب في التوقيت الصحيح".

وتابع: "حين يلتقي الإبداع الفردي والجماعي داخل المستطيل الأخضر مع الروح القتالية، يصبح المنتخب الجزائري قادرًا على مقارعة كبار المنتخبات وكتابة صفحات مشرقة في تاريخ كرة القدم".

واختتم دراجي رسالته قائلاً: "ورغم كل شيء، سيظل حبنا للجزائر ومنتخبها خالدًا إلى الأبد، لأنه يمثل وطننا".

وكان منتخب الجزائر قد ودّع منافسات كأس العالم من دور الـ32، عقب خسارته أمام نظيره السويسري بهدفين دون مقابل.