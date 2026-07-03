ضبط 114 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها على جميع الطرق والميادين؛ لتيسير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق، والحد من وقوع الحوادث، وتطبيق القوانين واللوائح المرورية على قائدي السيارات، وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 114523 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: "السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، وموقف عشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص"، وتم فحص 891 سائقا، تبين إيجابية 31 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

كما واصلت حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال الفترة ذاتها من ضبط 403 مخالفات مرورية متنوعة، منها: "تحميل ركاب، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة"، وتم فحص 67 سائقا، تبين إيجابية 4 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

وضُبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام قضائية، فضلا عن التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.