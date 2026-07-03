التحريات في مصرع سيدتين داخل شقة ببولاق: تسريب غاز من سخان مياه سبب الاختناق

تباشر نيابة جنوب الجيزة الكلية، التحقيقات في مصرع سيدتين اختناقًا نتيجة تسريب غاز داخل شقة سكنية في شارع عبدالغني إبراهيم بمنطقة بولاق الدكرور.

وصرحت النيابة بدفن الجثامين وذلك عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية لتحديد أسباب الوفاة الدقيقة، كما استلمت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة لكشف الملابسات، واستدعت النيابة عددا من شهود العيان من الجيران والأقارب لسماع أقوالهم حول الواقعة، فضلًا عن تفريغ كاميرات المراقبة.

وبينت التحريات الأولية أن تسرب الغاز من سخان المياه داخل دورة المياه بالشقة، أدى إلى اختناق السيدتين ووفاتهما في الحال، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بالعثور على سيدتين متوفيين داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإنقاذ إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين وجود تسرب غاز من سخان المياه داخل دورة المياه بالشقة، ما أدى إلى اختناق السيدتين ووفاتهما في الحال، وتم غلق مصدر الغاز واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتأمين المكان، ونقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.