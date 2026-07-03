قاليباف: لن نسمح لأمريكا بالتدخل في مضيق هرمز

قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن إيران لن نسمح لأمريكا بالتدخل في مضيق هرمز.

واضاف قاليباف خلال لقائه في طهران مع خه لي فنج، نائب رئيس مؤتمر الشعب الصيني: "اتفقنا مع سلطنة عُمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم".

وأكد أن إيران عازمة على المضي في هذا المسار، وستتشاور حتما مع الدول المطلة على الخليج، وفقا لشبكة الجزيرة الإخبارية.

وتابع قاليباف أنه لا شك في أن الإسرائيليين يسعون إلى إفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، لكنه اعتبر أن قوة الردع لدى طهران في المنطقة ستمنعهم من بدء الحرب مجددا.

وأضاف أنه ينبغي، في الوقت نفسه، خفض هذه التوترات عبر تكتيك منظم وتدابير سياسية دقيقة.

بدورها، أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلا عن بيانات ملاحية، أن الرحلات عبر مضيق هرمز تضاعفت أكثر من 4 مرات الأسبوع الماضي، وسط تزايد الثقة في الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.