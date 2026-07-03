توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، نهاراً طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلاً طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، إلى جانب نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر وإتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس والعقبة تكون مضطربة وارتفاع الأمواج من 2.5 متر إلى 3 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 36 38 24

العاصمة الجديدة 37 39 23

6 أكتوبر 37 39 24

بنها 36 38 24

دمنهور 35 37 23

وادى النطرون 36 38 24

كفر الشيخ 35 37 23

بلطيم 32 35 22

المنصورة 36 38 24

الزقازيق 36 38 24

شبين الكوم 35 37 23

طنطا 35 37 23

دمياط 30 33 22

بورسعيد 32 35 24

الاسماعيلية 38 40 22

السويس 37 39 24

العريش 32 35 22

رفح 32 35 22

رأس سدر 36 39 26

نخل 35 37 20

كاترين 32 34 16

الطور 33 35 26

طابا 35 37 22

شرم الشيخ 39 41 29

الغردقة 38 40 28

الاسكندرية 31 34 23

العلمين 30 33 23

مطروح 30 33 23

السلوم 32 35 22

سيوة 39 41 23

رأس غارب 38 40 26

سفاجا 38 40 27

مرسى علم 38 40 27

الشلاتين 37 39 27

حلايب 35 37 25

أبو رماد 36 38 25

مرسى حميرة 36 38 25

أبرق 37 39 26

جبل علبة 37 39 26

رأس حدربة 35 37 25

الفيوم 37 39 24

بني سويف 37 39 24

المنيا 37 39 23

أسيوط 38 40 24

سوهاج 39 41 26

قنا 42 43 27

الأقصر 42 43 27

أسوان 42 43 27

الوادى الجديد 40 41 28

أبوسمبل 42 43 26