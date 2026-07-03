مقتل عامل ونجليه برصاص شقيقه بسوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، مدعومة بفرق الإنقاذ النهري، جهودها لكشف ملابسات جريمة مأساوية شهدتها قرية العوامية، أسفرت عن مقتل عامل واثنين من أبنائه برصاص شقيقه، وإلقاء جثامينهم في مياه نهر النيل.

وكان اللواء حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية العوامية بقيام شخص بإطلاق أعيرة نارية صوب شقيقه ونجليه أثناء استقلالهم قاربا نهريا، ومصرعهم في الحال، ثم إلقاء جثامينهم في مياه النيل وفراره هاربا، وذلك إثر خلافات أسرية نشبت بينهم.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وضباط وحدة مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا بالمنطقة، فيما باشرت فرق الإنقاذ النهري عمليات تمشيط واسعة للمجرى المائي لانتشال جثامين الضحايا.

وتواصل المباحث الجنائية تحرياتها المكثفة للوقوف على الأسباب الدقيقة للواقعة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.