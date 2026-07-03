استقرار أسعار النفط في ظل زيادة التدفق عبر مضيق هرمز

استقرت أسعار النفط وسط تداول ضعيف فيما زاد التدفق عبر مضيق هرمز أكثر، ما يزيد من الإمدادات قصيرة المدى بينما تتواصل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وجرى تداول برنت خام بنحو 72 دولار للبرميل، بعد تقلبات في الجلسة السابقة بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط لنحو 69 دولارا للبرميل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان الفارق السريع للمعيار العالمي في حالة "الكونتانجو" – وهي علامة على زيادة الإمدادات- لأغلب الأسبوع الجاري فيما قفزت صادرات الخام السعودي إلى 90% من مستواها ما قبل حرب إيران حيث عبرت الكثير من ناقلات المملكة من خلال الممر المائي الحيوي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" إن الولايات المتحدة مازالت تتفاوض مع إيران التي "وافقت على كل ما نحتاجه تقريبا".

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر مطلعة، إن الدبلوماسيين عرضوا الإفراج عن مليارات الدولارات من أموال البلاد المجمدة في الخارج مقابل تنازل طهران عن مطالبتها بمضيق هرمز ورسوم العبور، ولكن الجمهورية الإسلامية مازالت متمسكة برأيها.