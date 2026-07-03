تحذيرات بوصول موجة الحر البحرية بالمملكة المتحدة إلى مستويات قصوى

حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن موجة الحر البحرية المستمرة منذ فترة طويلة، التي تشهدها المياه البريطانية خلال معظم عام 2026 يمكن أن تصل إلى مستويات قصوى الأسبوع المقبل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن مياه السطح في بحار شمال غرب أوروبا، تشهد حاليا ظروفا من موجة حر بحرية تتراوح بين متوسطة وشديدة، حيث تم تصنيف الكثير من المناطق، حاليا بأنها "قوية" والبعض "شديدة"، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وهذا يعني أن المياه وصلت إلى درجات حرارة متوقعة عادة في أغسطس وهي أعلى درجتين مئويتين عن المعتاد.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة أعلى بأكثر من أربع إلى خمس درجات محليا في بعض الأجزاء قبالة الشواطئ في سواحل إنجلترا وويلز.

ويقول خبراء إن درجات الحرارة القياسية من المتوقع أن يكون لديها تأثير واسع النطاق على أنماط الطقس والمناخ العالمي والأنظمة البيئية، ما يؤدي إلى تحولات في أعداد الأسماك وإلحاق الضرر بالعديد من الأنواع البيئية.

كانت مناطق جنوب المملكة المتحدة قد شهدت في 24 من الشهر الماضي موجة حرّ شديدة، أدت إلى إغلاق المدارس وتعطيل حركة السفر.