كوريا الجنوبية والصين تعقدان منتدى للدبلوماسية العامة في سول الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن كوريا الجنوبية والصين ستعقدان منتدى للدبلوماسية العامة في سول الأسبوع المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفقا للوزارة، من المقرر عقد الدورة الثانية عشرة لمنتدى الدبلوماسية العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، كمنصة حوار مشتركة بين القطاعين العام والخاص، حسبما أوردت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ويمثل هذا المنتدى المرة الأولى التي تستضيف فيها سول هذا الحدث منذ عام 2019.

ويعد المنتدى، الذي تشارك في استضافته وزارتا خارجية البلدين، هيئة استشارية لبناء التفاهم المتبادل، حيث يجمع تحت مظلته مسئولين حكوميين، وأكاديميين، وخبراء من كلا الجانبين منذ تأسيسه في عام 2014.

كان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج قد زار الصين في شهر يناير العام الجاري في أول زيارة لرئيس للبلاد في الحكم يزور الصين منذ عام 2019.

تأتي هذه الزيارة بعد زيارة بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الجنوبية في أواخر أكتوبر الماضي، وهي الأولى له خلال 11 عاما، حيث شدد خلالها على ضرورة إحلال السلام والاستقرار الإقليميين وتعهد بتعميق التعاون بين الدولتين.