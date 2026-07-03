مسئولون: وفاة 40 شخصا إثر سقوط حافلة في واد ضيق بجنوب غرب باكستان

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صرح مسئولون في باكستان بأن حافلة مكدسة بالركاب سقطت من طريق سريع بواد ضيق بجنوب غرب البلاد، ما أسفر عن وفاة 40 راكبا وإصابة 8 آخرين.

وقال شاهد ريند، الناطق باسم حكومة إقليم بالوشستان المحلية، إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها، وإنها سقطت في الوادي الواقع بمنطقة دانا سار النائية، قرب الحدود بين إقليمي بالوشستان وخيبرباختونخوا، أثناء رحلة كانت تقل ركابا.

وأضاف ريند أن الحافلة لم تكن تحمل ركابها فقط ولكن أيضا ركاب من حافلة أخرى التي كانت قد تعطلت مما جعل الحافلة مكدسة.

وأعرب رئيس وزراء إقليم بالوشستان، سرفراز بوغتي، في بيان، عن أسفه لحالات الوفاة، وأمر السلطات بضمان حصول المصابين على أفضل رعاية طبية ممكنة.

وقال ريند إن عمال الإنقاذ يحاولون تحديد هويات القتلى، ويعالجون المصابين.

يشار إلى أن حوادث الطرق أمر شائع في باكستان بسبب الحالة السيئة للطرق وتجاهل قوانين والمرور وممارسات السياقة غير الآمنة سيما في المناطق الجبلية.



