مسئولون: مقتل 4 وإصابة 10 في هجمات روسية على أوكرانيا

قال مسئولون أوكرانيون ​في الساعات الأولى من ‌صباح اليوم الجمعة، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون في هجمات ​شنتها روسيا خلال الليل ​على أوكرانيا.

وذكر أوليج هريهوروف رئيس ⁠الإدارة العسكرية الإقليمية ​بمنطقة سومي المتاخمة للحدود عبر منصة تليجرام، أن امرأتين ​ورجلا مسنا وطفلة يقل عمرها عن سنتين قتلوا في المنطقة وأصيب ثلاثة ​آخرون بجروح بعد أن أصابت طائرة بدون طيار "درون" ​روسية منزلا، وفقا لوكالة رويترز.

وفي مدينة كريفي ريه بوسط ‌أوكرانيا، ⁠مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أفاد أولكسندر فيلكول رئيس مجلس الدفاع بالمدينة بأن سبعة أشخاص أصيبوا إثر هجوم ​صاروخي ​روسي على ⁠منطقة مكتظة بالسكان.

وسيكون اليوم الجمعة يوم ​حداد في كييف ​بعد ⁠مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا هناك أمس الخميس في أكثر ⁠الهجمات ​الروسية دموية ​على العاصمة الأوكرانية هذا العام.

إلى ذلك، نقلت قناة فيستي ​الإخبارية الروسية ‌عن مسئولين في مدينة بيلجورود ​القول ​إن حريقا اندلع في ⁠منشأة صناعية ​بعد أن ​شنت أوكرانيا هجوما صاروخيا على المدينة ​الروسية والمناطق ​المحيطة بها.

وأضافت فيستي أن ‌بنية ⁠تحتية للطاقة تضررت، وتعطلت إمدادات المياه ​والغاز.

وأفادت ​وكالة ⁠تاس للأنباء في ​تقرير منفصل، ​نقلا ⁠عن مسئولين محليين، أن ⁠امرأة ​لقيت حتفها ​في الهجوم.