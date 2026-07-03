مسئولون: مقتل 4 وإصابة 10 في هجمات روسية على أوكرانيا

قال مسئولون أوكرانيون في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون في هجمات شنتها روسيا خلال الليل على أوكرانيا.
وذكر أوليج هريهوروف رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بمنطقة سومي المتاخمة للحدود عبر منصة تليجرام، أن امرأتين ورجلا مسنا وطفلة يقل عمرها عن سنتين قتلوا في المنطقة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بعد أن أصابت طائرة بدون طيار "درون" روسية منزلا، وفقا لوكالة رويترز.
وفي مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أفاد أولكسندر فيلكول رئيس مجلس الدفاع بالمدينة بأن سبعة أشخاص أصيبوا إثر هجوم صاروخي روسي على منطقة مكتظة بالسكان.
وسيكون اليوم الجمعة يوم حداد في كييف بعد مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا هناك أمس الخميس في أكثر الهجمات الروسية دموية على العاصمة الأوكرانية هذا العام.
إلى ذلك، نقلت قناة فيستي الإخبارية الروسية عن مسئولين في مدينة بيلجورود القول إن حريقا اندلع في منشأة صناعية بعد أن شنت أوكرانيا هجوما صاروخيا على المدينة الروسية والمناطق المحيطة بها.
وأضافت فيستي أن بنية تحتية للطاقة تضررت، وتعطلت إمدادات المياه والغاز.
وأفادت وكالة تاس للأنباء في تقرير منفصل، نقلا عن مسئولين محليين، أن امرأة لقيت حتفها في الهجوم.