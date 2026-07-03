 تقرير يثير مخاوف بشأن تقييمات جودة مياه الاستحمام بالاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير يثير مخاوف بشأن تقييمات جودة مياه الاستحمام بالاتحاد الأوروبي

برلين (د ب أ)
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2026 - 11:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2026 - 11:03 ص

أشار تحقيق نشره الموقع الإخباري الألماني "كوريكتيف" اليوم الجمعة، إلى أن تصنيفات جودة مياه الاستحمام بالاتحاد الأوروبي ربما تعطي السباحين صورة غير مكتملة للمخاطر الصحية، نظرا لأنها لا تأخذ في الاعتبار التلوث الكيميائي أو العديد من الملوثات الأخرى.

وقالت وكالة البيئة الأوروبية في تقرير، نشرته في يونيو إن حوالي 85% من أكثر من 22 ألف موقع استحمام بمختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ألبانيا وسويسرا، لديها جودة مياه ممتازة، بينما 96% حققت الحد الأدنى لمعايير الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الموقع الإخباري الألماني أن التقييم لا يأخذ في الاعتبار البكتيريا الزرقاء، المعروفة أيضا باسم "الطحالب الخضراء المزرقة" أو الملوثات الكيميائية مثل المبيدات الحشرية والزيوت المعدنية و مجموعة من المواد الكيمائية المصنعة الدائمة، التي تقاوم التحلل الكيميائي أو البيولوجي أو الحراري (بي.إف.إيه.إس) على الرغم من أن بيانات الرصد بشأن تلك المواد متاحة للسلطات.

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