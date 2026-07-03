مدرب الجزائر: دفعنا ثمن أخطائنا الدفاعية بالخروج من المونديال

أقرّ فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، بأن فريقه دفع ثمناً باهظاً للأخطاء الدفاعية التي ارتكبها خلال مواجهة سويسرا، والتي انتهت بخسارة "محاربي الصحراء" بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، اليوم الجمعة، ليودّع المنتخب الجزائري البطولة.

وافتتح المنتخب السويسري التسجيل مبكراً في الدقيقة العاشرة عبر بريل إمبولو، مستفيداً من هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يعزز دان ندوي التقدم بهدف ثانٍ مع انطلاقة الشوط الثاني مباشرة، ليصعّب المهمة على المنتخب الجزائري.

وقال بيتكوفيتش، في تصريحات عقب المباراة: "لا يمكنني القول إن المشكلة تقتصر على خط الدفاع فقط، لكنها بالتأكيد ترتبط بأسلوبنا الدفاعي كفريق كامل. لقد دفعنا ثمناً باهظاً للأخطاء التي ارتكبناها".

وأضاف: "في كل مرة نقع فيها في الخطأ الأول، نستقبل هدفاً. المنافس حصل على ثلاث فرص فقط، لكنه نجح في تسجيل هدفين منها، بينما أتيحت لنا فرص أكثر، لكن لم نتمكن من ترجمتها إلى أهداف، وهذه هي كرة القدم".

وأوضح المدرب البالغ من العمر 62 عاماً، والذي يرتبط بتاريخ طويل مع الكرة السويسرية بعد قيادته منتخبها لسبع سنوات، أن فريقه قدّم مستويات دفاعية جيدة قبل البطولة، لكنه واجه تحديات أكبر في المونديال.

وتابع: "كنا منظمين دفاعياً بشكل جيد قبل انطلاق كأس العالم، ولم نستقبل الكثير من الأهداف، لكن مستوى المنافسة هنا أعلى بكثير، وكان يتعين علينا أن نكون أكثر دقة وتنظيماً، وأن نُحسن التكيف مع هذا المستوى المرتفع".

ورغم الخروج، أعرب بيتكوفيتش عن رضاه النسبي عن أداء لاعبيه، مشيراً إلى أن فريقه خسر أمام منتخب كان الأفضل في المباراة.

وقال: "العودة إلى كأس العالم بعد غياب دام 12 عاماً تُعد إنجازاً مهماً، كما أن التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية فقط في تاريخ المنتخب يُعتبر نتيجة إيجابية".

واختتم تصريحاته قائلاً: "بالطبع كنا نطمح لتحقيق ما هو أبعد من ذلك، لكننا لم ننجح. علينا الآن أن نتعلم من الأخطاء ونُعالج نقاط الضعف، وفي الوقت نفسه نبني على الجوانب الإيجابية التي ظهرت خلال مشوارنا في البطولة".