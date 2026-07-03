تفوق تاريخي يمنح مصر دفعة معنوية قبل مواجهة أستراليا في المونديال

يستعد منتخب مصر لخوض اختبار قوي أمام نظيره الأسترالي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في مواجهة مرتقبة تجمع بين وصيفي المجموعتين السابعة والرابعة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم الجمعة، على ملعب "دالاس ستاديوم" بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير.

وكان المنتخب المصري قد حجز مقعده في الأدوار الإقصائية بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، ليصطدم بمنتخب أستراليا الذي تأهل بدوره وصيفًا للمجموعة الرابعة.

وتحمل المواجهة أبعادًا خاصة، في ظل التفوق التاريخي لصالح "الفراعنة" في لقاءاتهم السابقة أمام أستراليا، حيث سبق أن التقيا في مناسبتين وديتين.

وحقق المنتخب المصري الفوز في المباراة الأولى عام 2010 بثلاثية نظيفة بأقدام أحمد عبد الظاهر، ومحمد ناجي "جدو"، ومحمد زيدان، فيما انتهت المواجهة الثانية التي جمعتهما عام 1987 بالتعادل دون أهداف.

وتُعد مواجهة اليوم هي الثالثة في تاريخ لقاءات المنتخبين، لكنها الأولى على المستوى الرسمي، ما يمنحها طابعًا تنافسيًا خاصًا ويزيد من حدة الإثارة قبل صافرة البداية.