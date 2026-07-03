 زلزال فنزويلا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2595 قتيلا - بوابة الشروق
الجمعة 3 يوليه 2026 12:32 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

توقعاتك لـ مباراة مصر وأستراليا؟
النتـائـج تصويت

زلزال فنزويلا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2595 قتيلا

أنقرة / الأناضول
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2026 - 12:10 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2026 - 12:10 م

أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 24 يونيو المنصرم إلى 2595 قتيلًا.

وقالت رودريجيز في مؤتمر صحفي بالعاصمة كاراكاس، الخميس، إن عدد المصابين بلغ 12 ألفًا و400، لافتة إلى أن فرق بحث وإنقاذ من 33 دولة تواصل مهامها في منطقة الزلزال.

وذكرت رئيسة البلاد أن فرق البحث تمكنت من إنقاذ 6 آلاف و462 شخصًا من تحت الأنقاض.

وفي 24 يونيو، تعرضت فنزويلا لزلزالين متتاليين، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.

وفي 26 يونيو، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال المزدوج تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك