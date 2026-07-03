سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 24 يونيو المنصرم إلى 2595 قتيلًا.

وقالت رودريجيز في مؤتمر صحفي بالعاصمة كاراكاس، الخميس، إن عدد المصابين بلغ 12 ألفًا و400، لافتة إلى أن فرق بحث وإنقاذ من 33 دولة تواصل مهامها في منطقة الزلزال.

وذكرت رئيسة البلاد أن فرق البحث تمكنت من إنقاذ 6 آلاف و462 شخصًا من تحت الأنقاض.

وفي 24 يونيو، تعرضت فنزويلا لزلزالين متتاليين، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.

وفي 26 يونيو، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال المزدوج تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.