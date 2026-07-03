تحذير بريطاني من مخاطر تهدد المدنيين في الأبيض بالسودان

حذرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، من وقوع فظائع في مدينة الأبيّض بالسودان، في ظل أنباء عن احتشاد ميليشيا الدعم السريع وحلفائها حول المدينة، ما قد يؤدي إلى تصعيد النزاع.

ودعت كوبر المجتمع الدولي إلى إنهاء العنف والقتال في السودان قبيل انطلاق جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لمناقشة الوضع في مدينة الأبيّض، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأدانت كوبر قصف مدينة الأبيّض في الأسابيع الماضية بعشرات الطائرات بدون طيار (الدرونز)، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين، قائلة: "لقد شهدنا هذا النمط المميت من قبل. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهله".

وتابعت: "في العام الماضي، خذل العالم شعب الفاشر، (في دارفور) حيث كانت هناك فظائع مروعة. لا يمكن أن تكون مدينة الأبيّض المأساة التالية التي لا معنى لها".

وكان مجلس ⁠حقوق الإنسان ⁠التابع للأمم المتحدة، قرر يوم الثلاثاء الماضي عقد جلسة عاجلة، اليوم الجمعة، لمناقشة الوضع في مدينة الأبيض، وسط تحذيرات بريطانية من خطر وقوع فظائع ⁠واسعة النطاق.

ووصفت سفيرة ‌بريطانيا لحقوق الإنسان إليانور ساندرز الوضع في مدينة الأبيض بأنه يشبه "الحصار" مع احتشاد قوات الدعم السريع حول المدينة.

وقالت أمام المجلس، الذي يتخذ من جنيف السويسرية مقرا، "يواجه من يصل إلى ⁠مدني خطر التعرّض لفظائع ⁠واسعة النطاق. لا يمكننا السماح بتكرار فظائع كان من الممكن تجنبها".

وقالت ساندرز إن لندن تعتزم تقديم اقتراح إلى المجلس المكون من 47 عضوا، اليوم الجمعة، دون الخوض في ‌التفاصيل.

ولا يملك المجلس أية صلاحيات قانونية، لكن بإمكانه التصويت على بدء تحقيقات تُستخدم أحيانا ‌كأدلة ‌في قضايا جرائم الحرب أمام المحاكم الوطنية أو الدولية.

من جهة أخرى، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس ، نزوح أكثر من 6 آلاف شخص من مدينة كلبس و3 قرى تابعة لها بولاية غرب دارفور غربي السودان، خلال يوم واحد، في ظل تهديدات تعرض لها سكان المدينة من عناصر الدعم السريع.