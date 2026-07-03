 تقرير: وصول شخصيات أجنبية رفيعة المستوى إلى طهران قبيل جنازة خامنئي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: وصول شخصيات أجنبية رفيعة المستوى إلى طهران قبيل جنازة خامنئي

طهران (د ب أ)
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2026 - 12:22 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2026 - 12:22 م

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة، بأن إيران استقبلت العديد من الشخصيات الأجنبية رفيعة المستوى قبيل بدء مراسم عزاء المرشد الأعلى الراحل، علي خامنئي، الذي قتل في ضربة جوية إسرائيلية.

وأظهر التلفزيون الحكومي وصول ممثلين حكوميين من الصين وبيلاروس والعراق وتركمانستان إلى العاصمة طهران.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم العزاء الرسمية في المدينة يوم السبت، حيث يتوقع أن يحضرها عدة ملايين من الأشخاص من إيران والدول المجاورة.

وتم وضع نعش خامنئي في مصلى طهران الكبير (مصلى الإمام الخميني).

وكان خامنئي قد قُتل في 28 فبراير إثر ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته الرسمي في العاصمة الإيرانية.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل بعد ذلك حربا ضد إيران استمرت لأكثر من خمسة أسابيع، حتى اتفق ممثلون عن واشنطن وطهران على وقف إطلاق النار في أوائل أبريل الماضي. كما أسفرت الحرب عن مقتل العشرات من الجنرالات والسياسيين الإيرانيين البارزين.

ومن المقرر أن تستمر المراسم حتى يوم الاثنين المقبل، على أن يتم نقل جثمان خامنئي بعد ذلك إلى مدينة قم المقدسة ثم إلى العراق، قبل أن يدفن في مسقط رأسه بمدينة مشهد يوم الخميس المقبل.

ولأسباب أمنية، تعتزم إيران إغلاق مجالها الجوي لعدة أيام.

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