ذكرت قناة "الإخبارية السورية"، الجمعة، أن مجموعات خارجة على القانون استهدفت برشاشات ثقيلة نقاطا لقوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء.

ونقلت عن مصادر أمنية لم تسمّها، قولها إن هذه المجموعات أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة باتجاه نقاط تمركز عناصر قوى الأمن الداخلي في منطقة تل حديد غربي السويداء.

ولم تذكر القناة تفاصيل إضافية عن حجم الخسائر أو طبيعة الاشتباكات.

يأتي ذلك في سياق توترات أمنية تشهدها بعض مناطق السويداء جنوبي سوريا، حيث تكررت في الآونة الأخيرة عمليات استهداف لنقاط ودوريات الأجهزة الأمنية من قبل مجموعات مسلحة.

وتشهد السويداء اتفاقا لوقف إطلاق النار منذ يوليو 2025، عقب اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ودروز، خلفت مئات القتلى والجرحى.

لكن مجموعات تابعة لحكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز، خرقته مرارا واستهدفت نقاطا عسكرية، بينما التزمت الحكومة بالاتفاق وسهلت عمليات إجلاء الراغبين، ودخول المساعدات الإنسانية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في سوريا، بينما تصر بعض المجموعات على بث الفوضى وحمل السلاح، وهو ما أكدت دمشق أنها لن تسمح به، وعزمها بسط سيطرتها على كامل الأراضي.