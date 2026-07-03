فنزويلا تنشئ صندوقا لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزالين

أعلنت فنزويلا عن إنشاء صندوق بإجمالي قيمة أولية تبلغ 200 مليون دولار للمساعدة في إعادة الإعمار في أجزاء من البلاد التي ضربها زلزالان قويان الأسبوع الماضي.

وقالت القائمة بأعمال رئيسة فنزويلا، ديلسي رودريجيز، للصحفيين مساء أمس الخميس، إن صندوق النقد الدولي سيفرج عن الأموال.

وتم إنشاء حساب في بنك التنمية لأمريكا اللاتينية للتبرعات الدولية، وسوف يخصص المال أيضا بالأساس لعمليات إعادة الإعمار.

وقالت رودريجيز إن 189 مبنى على الأقل دمر بالكامل، وألحقت أضرار بـ855 مبنى آخر في الزلزالين اللذين وقعا في 24 يونيو، وكانت المستشفيات من بين المباني المتضررة، والجسور والطرق أيضا.

وطبقا لأحدث أرقام رسمية، فقد توفى 2295 شخصا في الزلزالين، وأصيب أكثر من 11 ألفا، ولا يزال الآلاف مفقودين.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغت قوة الزلزالين 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، ما يجعلهما من بين أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالميا منذ بداية العام الجاري.

ويقول المسئولون الفنزويليون إن أكثر من 15 ألفا و800 شخص قد تضرروا من الزلازل، وهو رقم يعكس العدد الرسمي للنازحين، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين.