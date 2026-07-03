إطلاق مركبة فضاء في مهمة لإنقاذ تليسكوب قديم لوكالة ناسا

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انطلقت مركبة فضاء من جزيرة في المحيط الهادئ في مهمة لإنقاذ تليسكوب قديم لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا".

وأطلقت شركة نورثروب جرومان الأمريكية، المتخصصة في مجال الطيران والفضاء، مركبة الفضاء "لينك"، التابعة لشركة "كاتاليست سبيس تكنولوجيز" المتخصصة في مجال صيانة الأقمار الاصطناعية، من جزر مارشال في المحيط الهادئ.

وانطلق صاروخ بيجاسوس من بطن طائرة معدلة، ليضع مركبة الفضاء، لينك على المسار للوصول إلى مرصد سويفت التابع لـ(ناسا) في خلال شهر واحد.

وتدفع ناسا 30 مليون دولار إلى شركة كاتاليست لالتقاط صورة للتلسكوب ودعم مداره، حتى يمكنه الاستمرار في تتبع بعض من أكبر الانفجارات في الكون، مثل انفجار أشعة جاما والنجوم المنفجرة.

وحال سير الأمور على ما يرام، يمكن أن تعود مركبة الفضاء "سويفت" لمسح الكون بحلول سبتمبر. ويتم تعليق عمليات الرصد حاليا للحفاظ على مدار التلسكوب لأطول فترة ممكنة.