تير شتيجن على أعتاب أياكس الهولندي

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي أياكس أمستردام من حسم صفقة التعاقد مع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، قادمًا من برشلونة، على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن المفاوضات بين جميع الأطراف شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي، عقب تسوية الخلاف بشأن آلية تقاسم راتب الحارس، الذي يُقدّر بنحو 20 مليون يورو سنويًا، مع تبقي بعض التفاصيل النهائية قبل الإعلان الرسمي.

وبحسب التقرير، سيتحمل أياكس نسبة محدودة تزيد قليلًا على 10% من راتب تير شتيجن، بينما سيتكفل برشلونة بالجزء الأكبر، في ظل صعوبة تحمل أي نادٍ القيمة الكاملة لعقده، خاصة بعد الإصابات التي تعرض لها خلال الموسمين الماضيين.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة سبق أن تحمل النسبة الأكبر من راتب الحارس خلال فترة إعارته إلى جيرونا في الموسم الماضي، مؤكدًا أن المدرب ميشيل لعب دورًا مؤثرًا في إتمام الصفقة، بعدما أبدى تمسكه بالتعاقد مع اللاعب عقب توليه تدريب أياكس.

واختتمت «ماركا» بالإشارة إلى عودة تير شتيجن إلى برشلونة، الخميس، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الأخيرة، قبل التوجه إلى أمستردام للانضمام إلى تدريبات أياكس، علمًا بأن عقده مع النادي الكتالوني يمتد لموسمين إضافيين.