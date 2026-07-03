ترامب ينفي وجود أي مخالفات في الصفقات التجارية لأفراد أسرته

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دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن النشاط التجاري لأفراد أسرته، والذي يقدر بملايين الدولارات، ونفى وجود تضارب مصالح مع منصبه الحكومي.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأخبارية الأمريكية، في البيت الأبيض، إنه لا يوجد أي شيء غير قانوني يتعلق بتعاملاته مع العملات المشفرة.

وأظهر تقرير عن الدخل نشر مؤخرا أن ترامب حقق أكثر من مليار دولار من صفقات العملات المشفرة وحدها في 2025 من خلال أسهم في شركة مملوكة لأسرة ترامب.

وفي الوقت نفسه، دفعت حكومته بالتداول في العملات الرقمية منذ بداية الولاية الثانية لترامب.

وقال ترامب إنه ليس على علم باستثماراته الشخصية. ويدير أبناؤه، خاصة ابنه إريك، شئونه المالية، ولم يتحدث معه عنها، مضيفا: "لا يوجد أي شيء غير شرعي".

وقال الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما إن أبناءه لم يروا أياما سهلة خلال فترة رئاسته.

وأضاف أن المنصب "قوي للغاية، وضخم للغاية" لدرجة أن أي تصرف يقوم به أبناؤه يمكن أن يراه البعض تضارب مصالح.

وأوضح أنهم "لهم حياتهم الخاصة، وكانوا يمارسون العمل التجاري قبل فترة طويلة من خوضه الانتخابات الرئاسية.