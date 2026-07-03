النائب حسن عمار يتقدم بطلب إحاطة لوقف استبعاد أهالي القابوطي من الدعم التمويني بسبب العدادات الكهربائية

تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ بشأن قرار إيقاف صرف المقررات والدعم التمويني لعدد كبير من المواطنين المقيمين بمنطقة القابوطي بمحافظة بورسعيد، بدعوى عدم وجود عدادات كهرباء قانونية بأسمائهم، رغم أن تأخر تركيب العدادات يرجع إلى الجهات التنفيذية وليس إلى المواطنين.

ويأتي هذا التحرك في إطار استخدامه للأدوات الرقابية للدفاع عن حقوق المواطنين.

وأكد عمار أن تحميل المواطنين تبعات تقاعس الجهات المختصة عن توصيل التيار الكهربائي وتركيب العدادات القانونية يمثل إخلالا بمبادئ العدالة الاجتماعية، خاصة أن الأهالي سددوا الرسوم المقررة وينتظرون منذ سنوات استكمال الإجراءات، بينما فوجئوا بحرمانهم من بطاقات التموين التي تمثل مصدرا أساسيا لتلبية احتياجات الأسر البسيطة.

وأوضح عمار أن استمرار وقف الدعم التمويني في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يضاعف الأعباء المعيشية على آلاف الأسر، مطالبا بوقف جميع إجراءات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم بمنطقة القابوطي لحين الانتهاء من توصيل الكهرباء وتركيب العدادات القانونية، وإعادة صرف المقررات التموينية فورا لكل المتضررين.

كما طالب عضو مجلس النواب بفتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب اتخاذ هذا القرار، وإلزام الجهات المختصة بإعلان جدول زمني واضح لاستكمال أعمال توصيل الكهرباء، مع موافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي يتضمن عدد المواطنين المتضررين، والأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في وقف الدعم، مؤكدا أن حماية الفئات الأولى بالرعاية تظل مسئولية أصيلة للدولة، ولا يجوز المساس بحقوق المواطنين نتيجة أخطاء أو تأخير إداري من الجهات التنفيذية.