قائد الجيش الإيراني: سنثأر لمقتل خامنئي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، إن بلاده ستثأر من الولايات المتحدة وإسرائيل لمقتل المرشد السابق علي خامنئي.

جاء ذلك في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، على هامش مراسم تشييع خامنئي.

وأضاف أنه بلا شك أن هذه "الشهادة" زادت من عزيمتهم.

وأردف: "على أعداء الشعب الإيراني، الولايات المتحدة وإسرائيل، أن يعلموا أننا سنثأر للإمام الشهيد (خامنئي) ولجميع شهدائنا".

وفي وقت سابق الجمعة، بدأت في العاصمة طهران مراسم تشييع رسمية للخامنئي، الذي قُتل في 28 فبراير الماضي.

وتُقام مراسم تشييع رسمية لخامنئي في طهران، على أن تستمر نحو أسبوع، قبل أن يُوارى الثرى بمدينة مشهد في 9 يوليو الجاري.