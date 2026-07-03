أدنوك تراجع قوائم بنوك الاستثمار الأمريكية المتعاونة معها

قالت مصادر مطلعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإمارتية تراجع حاليا قائمة تضم مجموعة من بنوك الاستثمار الأمريكية لتقديم خدمات الاستشارات المالية، وهي عملية من شأنها إعادة تشكيل علاقاتها مع بعض أهم بنوك الاستثمار في وول ستريت، بالتزامن مع انطلاق إمارة أبوظبي في حملة استثمارات دولية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن المصادر القول إن شركة الطاقة العملاقة المملوكة لحكومة إمارة أبوظبي دعت نحو عشرة بنوك استثمار لتقديم عروضها للحصول على عقود تقديم خدمات استشارية لها قد تشمل مبادرات استراتيجية وعمليات استحواذ محتملة، مضيفة أن أدنوك تُجري مراجعة دورية لبنوك الاستثمار المتعاقدة معها.

في الوقت نفسه فإن دعوة البنوك تقديم عروض لشركة أدنوك ستزيد حدة المنافسة بين بنوك وول ستريت الساعية إلى للفوز بعقود من شركة الطاقة، التي تعد من أبرز الشركات النشطة في سوق صفقات الاستحواذ العالمية.

وفي عام 2024، وضعت أدنوك خطة إنفاق بقيمة 150 مليار دولار على مدى خمس سنوات، تهدف بشكل رئيسي إلى زيادة طاقتها الإنتاجية في مجالي النفط والغاز والغاز الطبيعي سواء داخل أبوظبي أو خارجه. في الوقت نفسه، تستعين وحدة الاستثمار التابعة لها بمصرفيين سابقين لدراسة الاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن العلاقات المصرفية لشركة أدنوك يتولاها حاليا بنكا الاستثمار مويليس أند كو، وبي.جيه.تي بارتنرز، مضيفة أن عملية المراجعة جارية، وقد يحتفظ البنكان بأدوارهما.

وتسعى أدنوك بنشاط إلى إبرام صفقات في إطار سعيها لتوسيع حضورها حول العالم، حيث استحوذت على شركة كوفسترو الألمانية للكيماويات في صفقة بلغت قيمتها 14 مليار دولار. كما اشترت أصولا في قطاع الغاز بالولايات المتحدة وأفريقيا وآسيا الوسطى.

وكان من شأن خطوة الاستحواذ على شركة سانتوس الأسترالية أن تضعها في مصاف كبار منتجي الغاز الطبيعي المسال العالميين، إلا أن الصفقة لم تتم. وعلى الرغم من بعض العقبات، فقد أغرت طموحات الشركة الإماراتية بنوك الاستثمار الأمريكية من أجل الفوز بعقود تقديم الخدمات الاستشارية لها فيما تسعى إليه من صفقات سواء بشكل مباشر أو عبر شركة إكس.آر.جي وهي ذراعها الاستثمارية التي أنشأتها حديثا.