كشف سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، عن مقتل ما يقرب 8500 مدني روسي جراء هجمات شنتها القوات الأوكرانية منذ عام 2022.

وقال ميروشنيك خلال إحاطة صحفية: "منذ فبراير 2022 وحتى 30 يونيو 2026، بلغ عدد المتضررين 30913، من بينهم نحو 8434 قتيلا"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف: "خلال 91 يومًا من الربع الثاني من العام، عانى ما لا يقل عن 3040 مدنيًا من الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ارتكبها مسلحو كييف، من بينهم 422 قتيلًا. ويمثل هذا زيادة تتجاوز 76% مقارنةً بالربع السابق، أي بزيادة قدرها 1315 قتيلًا وجريحًا من المدنيين".

وتابع: "في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو، أُصيب ما لا يقل عن 2760 شخصًا جراء استخدام طائرات مسيرة هجومية بعيدة وقصيرة المدى. وقد أُصيب 2389 شخصًا، وقُتل 371 مدنيًا".

وأضاف السفير: "منذ فبراير 2022، تلطخت أيدي المسلحين الأوكرانيين بدماء ما لا يقل عن 1336 قاصرًا، لقي منهم 264 على الأقل حتفهم. ومنذ عام 2014، بلغ عدد القاصرين المصابين 2218: 1845 جريحًا، و373 قتيلًا. ولا يزال الوضع يتفاقم".

وأكد أن "خسائر كييف في ساحة المعركة هائلة... (خلال العام الماضي) سلمت روسيا 20354 جثة إلى أوكرانيا، وفي المقابل، أعادت أوكرانيا 627 رفات لجنود روس. هذه هي النسبة الحقيقية للقتلى في ساحة المعركة، وهو أمر لا ترغب كييف ولا بروكسل في مناقشته".

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