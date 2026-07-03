عون: الاتفاق الإطاري لا يشرع بقاء إسرائيل في لبنان

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الجمعة، أن الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية مع إسرائيل لا يشرّع بقاء القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مشددا على أن هدفه تمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية بعد الانسحاب الإسرائيلي.

وقال عون، خلال استقباله وفودا من رابطة جامعات لبنان ونقابة أطباء لبنان والرهبانية اللبنانية المارونية، إن "صيغة الاتفاق الإطاري لا تشرّع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية"، وفقا لموقع العربية .نت الإخباري.

كما أضاف أن الجيش اللبناني "سيتحمل مسئولياته كاملة في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية"، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية تحظى بثقة اللبنانيين في تنفيذ مهامها.

إلى ذلك، شدد على أن قرار بلاده بفصل مسارها عن المسار الإيراني-الأميركي هو "قرار سيادي"، معتبرا أن هذا التوجه يثير اعتراض أطراف "اعتادت أن تكون تحت وصاية تتحكم بها وتقرر عنها وتفاوض باسمها".

كما أشار إلى أن لبنان "بلد ديمقراطي يحترم حرية الرأي"، لكنه حذر من تجاوز "الخطوط الحمراء"، وفي مقدمتها السعي إلى إثارة الفتنة أو إسقاط الحكومة عبر الشارع.