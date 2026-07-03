العراق: آلاف من أتباع الصدر يتظاهرون دعما لمسيرة الحكومة في ملاحقة الفاسدين

أكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، رئيس التيار الوطني الشيعي في العراق، اليوم الجمعة، دعم مسيرة الإصلاح وملاحقة الفاسدين التي تقودها الحكومة العراقية لإعادة هيبة الوطن والدين.

وقال الصدر في كلمة موحدة تليت عقب إقامة صلاة الجمعة في عدد من المحافظات العراقية: "كنا وما زلنا دعاة إصلاح لا يجمعنا مع الفاسدين حتى حب الحسين، وقد كنتم وما زلتم معي في السراء والضراء، فلنكمل طريقنا لدعم الإصلاح وحملة الإصلاح الجديدة التي بدأ نورها يشع في ثنايا عراقنا الحبيب".

وخاطب أنصاره: "فهبوا لوقفة سلمية تدعم الإصلاح وجندي الإصلاح الأخ علي فالح الزيدي رئيس الحكومة العراقية، لنقوي من عزيمته ولنثبط من عزيمة الفاسدين الذين يحاولون الضغط عليه وثنيه عن المداهمات الشجاعة والمثمرة التي أرعبت وأزعجت الكثيرين من الداخل والخارج".

وأضاف: "شكرا لكل من أعان الأخ الزيدي كالقضاء العراقي ورئيس البرلمان العراقي والقوات الأمنية البطلة، وأحمّل الفاسدين المسئولية الكاملة عن حياة المصلحين وجندي الإصلاح وكل دعاة الإصلاح الذين يرومون إعادة هيبة الوطن والدين والمذهب".

وهتف الصدر في ختام كلمته: "نعم نعم للإصلاح، وكلا كلا للفساد".

وبعد انتهاء صلاة الجمعة الموحدة، خرج أتباع الصدر في مظاهرات شعبية كبيرة، كلٌّ في محافظته، حاملين أعلام العراق وهم يهتفون بشعارات تدعم الحكومة العراقية في ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة من البلاد.

ويعد موقف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أول موقف شعبي من نوعه في دعم توجه حكومة عراقية لمحاربة الفساد، كما أنه أضفى صفة شعبية لدعم توجهات الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء لدعم محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، على الرغم من أن التيار الوطني الشيعي بزعامة مقتدى الصدر خارج العملية السياسية وغير ممثل في الحكومة العراقية الحالية.

كانت مصادر عراقية قد أعلنت يوم الأحد الماضي عن اعتقال 47 متهما بقضايا فساد بينهم قادة أحزاب ونواب ومسئولون كبار في الدولة بعد اعترافات أدلى بها المطلوب للقضاء العراقي عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشئون التوزيع.