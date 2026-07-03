توقعات بهبوط أسعار النفط إلى 60 دولارا مع انحسار صدمة مضيق هرمز

خام برنت يهبط 30% خلال الربع الثاني.. ويتداول حاليا عند 72 دولارا للبرميل

توقعت "سيتي جروب" أن يواصل سعر خام برنت تراجعه إلى 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام، مع انحسار الاضطرابات في مضيق هرمز، فيما تذبذبت الأسعار بعد أن سجلت أكبر تراجع فصلي منذ عام 2020، مع تعافي الإمدادات القادمة من الخليج العربي قرب مستويات ما قبل الحرب، ليتداول خام برنت حول 72 دولارا للبرميل.

وقال محللو "سيتي جروب": "تعود حركة الشحن إلى طبيعتها، بينما لا يزال المشترون الصينيون بعيدين عن السوق، كما شهدت أسواق النفط الخام الفعلية ضعفا حادا، وجاءت عمليات السحب من المخزونات أقل بكثير من المتوقع".

وتستعيد أسواق الطاقة العالمية توازنها سريعا مع استئناف تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ما يعزز الإمدادات على المدى القريب، ويوفر كميات إضافية من النفط للمصافي بعد أن كانت قد أمَنت مصادر بديلة للإمدادات.

وأدى ذلك إلى انهيار سريع في الأسعار، إذ هبط خام برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط، بنحو 30% خلال الربع الثاني، متخليا عن جميع المكاسب التي سجلها خلال فترة الصراع.

وعلى مستوى الأسعار، ارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج "برنت" تسوية سبتمبر 0.5% إلى 72.19 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود المستقبلية لخام "غرب تكساس" الوسيط تسليم أغسطس إلى 68.95 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط في تداولات ضعيفة بعد تراجع حاد، مع تقييم المتداولين آفاق زيادة الإمدادات عبر مضيق هرمز، واستمرار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان خام "برنت" شبه مستقر الأسبوع الماضي، بعدما محا كل مكاسبه المرتبطة بالحرب، عقب مناقشات إيجابية في قطر بين الولايات المتحدة وإيران لتحويل هدنة مؤقتة مدتها 60 يوما إلى سلام دائم.

وتعود التدفقات عبر المضيق الذي يربط منتجي الخليج العربي بالأسواق العالمية، في وقت يشبه تعافي إمدادات السعودية ما حدث مع إمدادات الإمارات، في حين يتراكم مخزون كبير من النفط الإيراني أيضا في البحر.