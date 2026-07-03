أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير متانة العلاقات الألمانية الأمريكية؛ بمناسبة الذكرى السنوية الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة.

وقال شتاينماير، في رسالة تهنئة بعث بها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هذا التاريخ المشترك يعني الكثير للألمان، وأضاف: "إنه يُلزِمنا ويوحدنا في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي لا يدافع عن أمننا فحسب، بل أيضا عن الوعد الذي قُطع قبل 250 عاما بالحرية وسيادة القانون وحق تقرير المصير".

وأضاف شتاينماير أن هذه المبادئ صنعت التاريخ العالمي، وأسهمت بصورة خاصة في تشكيل ألمانيا وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، موضحا أن الألمان ساعدوا خلال القرن التاسع عشر في بناء الجمهورية الأمريكية، بينما كان مسار ألمانيا نحو الديمقراطية في القرن العشرين لا يمكن تصوره من دون الولايات المتحدة.

وذكَر الرئيس الألماني بأن أوروبا تحررت من "نير النازية" بمساعدة القوات الأمريكية، وأن الولايات المتحدة منحت غرب ألمانيا بعد ذلك فرصة جديدة للحرية والازدهار، مضيفا أنه بفضل أشكال الدعم الأمريكي المتنوعة، ترسخت في ألمانيا الغربية دولة القانون، وازدهر الاقتصاد، ونشأت ثقافة ديمقراطية حيوية.

كما أشار شتاينماير إلى دعوة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان الزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف، خلال زيارته إلى برلين الغربية عام 1987، إلى هدم الجدار الفاصل بين الدولتين الألمانيتين، وقال: "البداية الجديدة في الحرية وإعادة توحيد ألمانيا ما كانتا لتتحققا ببساطة من دون الولايات المتحدة".

ومن دون أن يتطرق بشكل مباشر إلى السياسة الأمريكية الحالية، ذكَر شتاينماير الرئيس الأمريكي بأن المبادئ الواردة في إعلان الاستقلال لا تزال صالحة في الوقت الحاضر، وكتب: "توجد دائما فجوة بين المبادئ السامية وواقع الحياة السياسية اليومية، في كل ديمقراطية.. المهم هو الاتجاه، وبالنسبة إلى كثيرين في بلدينا، تمثل الذكرى الـ250 مناسبة للتساؤل: هل الاتجاه صحيح؟، والإجابة لا يقدمها فرد واحد، بل شعب من الأحرار والأنداد".