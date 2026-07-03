هاينان الصينية ترفع مستوى الإنذار مع اقتراب الإعصار مايساك من اليابسة

من المتوقع أن يضرب الإعصار "مايساك"، وهو الإعصار العاشر لهذا العام، اليابسة في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين بعد ظهر اليوم الجمعة، وفقا لتحديث أصدرته سلطات الأرصاد الجوية في المقاطعة الساعة الثامنة صباحا.

وأشارت التوقعات إلى أنه عند وصوله إلى اليابسة، سيصبح أول إعصار يضرب الصين هذا العام، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا".

ورفعت سلطات الأرصاد الجوية مستوى الإنذار لمواجهة الإعصار من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث في الساعة السادسة والنصف صباحا من اليوم الجمعة، مع استمرار اشتداد العاصفة الاستوائية "مايساك".

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار اليابسة بين سانيا ولينجشوي في الجزء الجنوبي من جزيرة هاينان.

وفرضت السلطات المحلية تعليقا شاملا لحركة النقل في جميع أنحاء المقاطعة.

وتم تعليق جميع القطارات المتجهة إلى الجزيرة والمغادرة منها يومي الجمعة والسبت.

كما تم تعليق خدمات العبّارات عبر مضيق تشيونجتشو في الساعة الثانية صباحا من اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يستمر هذا التعليق لمدة يوم أو يومين، وذلك بحسب الأحوال الجوية.

وفي الساعة الخامسة صباحا من اليوم الجمعة، كان مركز الإعصار مايساك يقع على بعد 155 كيلومترا جنوب شرق محافظة لينجشوي، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 18 مترا في الثانية، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 و15 كيلومترا في الساعة، مع استمرار ازدياد قوته.

ونتيجة لتأثير الإعصار، توقعت الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة على هاينان يومي الجمعة والسبت.

وستشهد 11 مدينة ومحافظة هطول أمطار تراكمية يتراوح منسوبها بين 150 و250 مليمترا.

وستشهد بعض المناطق هطول أمطار غزيرة للغاية يتجاوز منسوبها 350 مليمترا.

وأصدرت سلطات الأرصاد الجوية بالمقاطعة تنبيهات أمنية تحث المنصات البحرية والسفن على الاحتماء فورا، فيما دعت الحكومات المحلية إلى تشديد إجراءات السلامة في قوارب الصيد والمواقع السياحية الجبلية الساحلية.