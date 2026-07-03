 من قلب غزة.. فلسطينيون يحتشدون في مواصي خان يونس لمتابعة مباراة مصر وأستراليا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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من قلب غزة.. فلسطينيون يحتشدون في مواصي خان يونس لمتابعة مباراة مصر وأستراليا


نشر في: الجمعة 3 يوليه 2026 - 9:30 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2026 - 9:32 م

اصطف عدد كبير من الفلسطينيين في قطاع غزة لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام أستراليا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وأظهرت لقطات مصورة حضورًا جماهيريًا واسعًا في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة؛ لمتابعة اللقاء وتشجيع المنتخب المصري.

وحتى كتابة هذه السطور، يتقدم منتخب مصر بهدف دون رد أمام أستراليا، بعد مرور 23 دقيقة من عمر الشوط الأول، في مباراة الدور الـ32 من بطولة كأس العالم، وسجل الهدف إمام عاشور.

ويواجه الفائز من هذه المباراة المتأهل من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، المقرر إقامتها في الواحدة من فجر السبت.

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