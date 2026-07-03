اصطف عدد كبير من الفلسطينيين في قطاع غزة لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام أستراليا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وأظهرت لقطات مصورة حضورًا جماهيريًا واسعًا في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة؛ لمتابعة اللقاء وتشجيع المنتخب المصري.

وحتى كتابة هذه السطور، يتقدم منتخب مصر بهدف دون رد أمام أستراليا، بعد مرور 23 دقيقة من عمر الشوط الأول، في مباراة الدور الـ32 من بطولة كأس العالم، وسجل الهدف إمام عاشور.

ويواجه الفائز من هذه المباراة المتأهل من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، المقرر إقامتها في الواحدة من فجر السبت.