إطلاق مركبة فضاء في مهمة لإنقاذ تليسكوب قديم لوكالة ناسا

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انطلقت مركبة فضاء من جزيرة في المحيط الهادئ في مهمة لإنقاذ تليسكوب قديم لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا".

وأطلقت شركة نورثروب جرومان الأمريكية، المتخصصة في مجال الطيران والفضاء، مركبة الفضاء /لينك/، التابعة لشركة "كاتاليست سبيس تكنولوجيز" المتخصصة في مجال صيانة الأقمار الاصطناعية، من جزر مارشال في المحيط الهادئ.

وانطلق صاروخ بيجاسوس من بطن طائرة معدلة، ليضع مركبة الفضاء، لينك على المسار للوصول إلى مرصد سويفت التابع لـ"ناسا" في خلال شهر واحد.

وتدفع ناسا 30 مليون دولار إلى شركة كاتاليست لالتقاط صورة للتلسكوب ودعم مداره، حتى يمكنه الاستمرار في تتبع بعض من أكبر الانفجارات في الكون، مثل انفجار أشعة جاما والنجوم المنفجرة.

وحال سير الأمور على ما يرام، يمكن أن تعود مركبة الفضاء/سويفت/ لمسح الكون بحلول سبتمبر. ويتم تعليق عمليات الرصد حاليا للحفاظ على مدار التلسكوب لأطول فترة ممكنة.

وربما يكون تليسكوب هابل الفضائي، التابع لناسا، مرشحاً لعملية إنقاذ مماثلة خلال بضع سنوات، حيث يعاني هو الآخر من انخفاض في الارتفاع نتيجة زيادة الاحتكاك الجوي الناجم عن التقلبات الشمسية.

ويدور سويفت حالياً، الذي يزن 1.6 طن "1.4 طن متري"، على ارتفاع 224 ميلاً "360 كيلومتراً" فوق سطح الأرض.

وتطمح شركة كاتاليست إلى رفع التلسكوب بمقدار 150 ميلاً "240 كيلومتراً"، لإعادته إلى المدار الذي انطلق منه في البداية.

وستعمل محركات المركبة "لينك" على دفع سويفت ببطء، لتجنب أي اهتزازات عنيفة قد تضر به.

جدير بالذكر أن شركة كاتاليست تمكنت من تجهيز هذه المهمة في غضون تسعة أشهر فقط، بعد إلحاح من ناسا على ضرورة الإسراع، نظراً لأن التليسكوب سيصبح منخفضاً للغاية بحيث يتعذر استعادته بحلول فصل الخريف.

وبدون هذا الرفع، تتوقع الوكالة أن يهوي التليسكوب ليحترق في الغلاف الجوي خلال شهر أكتوبر.

وقد تسببت الأحوال الجوية السيئة وبعض المشاكل التقنية في سلسلة من التأخيرات في اللحظات الأخيرة قبل الإطلاق.