محمد هاني يحقق رقما سلبيا في تاريخ كأس العالم بمباراة مصر وأستراليا

حقق محمد هاني، لاعب منتخب مصر، رقمًا سلبيًا، خلال مشاركته في مباراة الفراعنة أمام أستراليا، الجارية لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر، نظيره، أستراليا، مساء اليوم، الجمعة، على ملعب دالاس، في الولايات المتحدة الأمريكية، لحساب منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.

وأثناء تقدم منتخب مصر في النتيجة، حصل أستراليا على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 55 من الجهة اليمنى لمرمى الحارس، مصطفى شوبير.

وأرسل أيدن أونيل كرة عرضية، قابلها محمد هاني برأسية، سكنت عن طريق الخطأ، في شباك مصطفى شوبير، معلنًا عن هدف التعادل لأستراليا، وهو الهدف العكسي الثاني لهاني في مونديال 2026، بعد هدفه في مباراة بلجيكا.

وأصبح محمد هاني أول لاعب يسجل هدفين عكسيين، في نسخة واحدة ببطولة كأس العالم، منذ إيفان فوتوسوف، لاعب بلغاريا، في نسخة مونديال عام 1966.

ويعد ذلك هو الهدف العكسي رقم 13 في بطولة كأس العالم 2026، لتكسر تلك النسخة الرقم القياسي لعدد الأهداف العكسية في المونديال، والذي كان في مونديال 2018، برصيد 12 هدفًا.

يُذكر أن الفائز من مباراة منتخب مصر أمام أستراليا، يتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2026، حيث يواجه الفائز من مباراة الأرجنتين أمام الرأس الأخضر.