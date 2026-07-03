قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في مجال الأمن الغذائي والقطاع الزراعي على مدار الـ12 عامًا الماضية.

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس»، أن كل مشروع تم تنفيذه يمثل «إنجازًا غير مسبوق» في تاريخ الزراعة المصرية.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها الفلاح المصري الذي يُعد «عين القيادة السياسية»، مشيدًا بدوره الوطني وعمله الدؤوب تحت كل الظروف دون شكوى أو مطالب فئوية.

ولفت إلى أن «المشروعات الكبيرة التي تحدث حاليًا هي مشروعات القرن»، موضحًا أنها تستهدف مضاعفة المساحة المنزرعة عبر توسع أفقي لم يحدث في تاريخ الزراعة المصرية.

وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية قفز من مليوني طن إلى أكثر من 9.5 مليون طن خلال العام الماضي، منوهًا إلى أن السلع الزراعية المصرية أصبحت تصل إلى أسواق 167 دولة حول العالم، ويتم تصدير أكثر من 405 سلع زراعية.

وأوضح أن الوزارة نجحت في فتح 25 سوقًا جديدًا خلال العام الماضي، بينما استطاعت بحلول منتصف العام الجاري تحقيق مستهدف 2026 بالكامل بفتح 25 سوقًا إضافيًا، مع توقعات بتخطي هذا الرقم بنهاية العام.

وشدد على أن هذا النجاح يمثل شهادة دولية بجودة المنتج المصري، ويسهم بمليارات الدولارات في الدخل القومي من العملة الأجنبية.