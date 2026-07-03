أبو بكر القربي: مصر حريصة على وحدة اليمن

قال الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني الأسبق، إن هناك دولاً تدعم الحفاظ على وحدة اليمن، وفي مقدمتها مصر، في مقابل وجود دول أخرى تشجع الانفصال وتدعمه، مؤكداً أن مواقف الدول الإقليمية والدولية تؤثر بصورة مباشرة في مسار الأزمة اليمنية.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن مصر تُعد من الدول الحريصة على بقاء اليمن موحداً، بينما توجد أطراف أخرى تتبنى مواقف تشجع على الانفصال، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

وأكد وزير الخارجية اليمني الأسبق أن تقديره يشير إلى أن جماعة الحوثيين اتجهت نحو خيار التسوية السلمية، مستنداً إلى قبولها بخارطة الطريق الخاصة بالمفاوضات مع السعودية، أو اقترابها من التوقيع عليها، معتبراً أن ذلك يعكس تبنيها مسار الحل السياسي.

وأشار إلى أن موافقة الحوثيين على التفاهمات المتعلقة بخارطة الطريق مع السعودية تمثل، من وجهة نظره، مؤشراً على قبولهم بتسوية سياسية للأزمة، بعيداً عن استمرار الخيار العسكري.

وأوضح القربي أنه يتوقع جدية الحوثيين في هذا المسار، لافتاً إلى أن قبولهم بخارطة الطريق مع السعودية يعني، في تقديره، قبولهم بمبدأ الحل السلمي، معرباً عن أمله في أن تترجم هذه الخطوات إلى تسوية تنهي الصراع في اليمن.