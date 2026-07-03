رئيس كولومبيا المنتهية ولايته يطالب ترامب برفع اسمه من قائمة العقوبات الأمريكية

طلب الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته جوستافو بيترو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شطب اسمه من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات الأمريكية، وفق ما أوردت وكالة «بلومبرج».

وخلال اتصال هاتفي جرى يوم الجمعة، طلب بيترو دعم الرئيس الأمريكي لشطب اسمه من قائمة العقوبات التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بوزارة الخزانة الأمريكية.

وجاء في بيان للحكومة الكولومبية، لخّص مضمون الاتصال، أن ترامب أبلغ بيترو بأنه «سيبذل قصارى جهده» لتحقيق ذلك، مضيفًا: «منذ أن تعرّفت إليك، أدركت أنك رجل طيب».

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت العام الماضي عقوبات على بيترو وثلاثة من أعضاء دائرته المقربة، بزعم تسهيلهم عمليات الاتجار بالمخدرات.

وتمنع هذه العقوبات فعليًا بيترو من التعامل مع النظام المالي الأمريكي، وتجمّد أي أصول يمتلكها داخل الولايات المتحدة، كما تحظر على الشركات والمواطنين الأمريكيين إجراء معاملات مالية معه.

وفي منشور لاحق عبر منصة «إكس»، قال بيترو إنه فوجئ بعدم علم الرئيس ترامب بأنه وأفراد أسرته لا يزالون مُدرجين على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

ويُعد بيترو من أبرز منتقدي ترامب والسياسات الأمريكية، إلا أن العلاقات بين الجانبين شهدت تحسنًا بعدما التقى الرئيسان في فبراير الماضي بالبيت الأبيض.

وبحسب الوكالة، تناول الاتصال أيضًا التزامات كولومبيا في مجال مكافحة المخدرات، إذ أبلغ بيترو ترامب بأن بلاده حققت الهدف المتفق عليه للقضاء على المحاصيل غير المشروعة المُستخدمة في إنتاج الكوكايين.

وأضاف أن برنامج استبدال المحاصيل مموَّل حتى ديسمبر المقبل، مطالبًا الولايات المتحدة بمواصلة دعم المبادرة في ظل الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب أبيلاردو دي لا إسبيريلا.

ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها في السابع من أغسطس المقبل، وقد تعهدت باستئناف رش محاصيل الكوكا جوًا، ضمن استراتيجية أوسع وأكثر صرامة لمكافحة الاتجار بالمخدرات.

* ترامب يهنئ دي لا إسبيريلا

وقبل أيام، هنأ الرئيس الأمريكي المحامي اليميني أبيلاردو دي لا إسبيريلا على انتخابه رئيسًا لكولومبيا، مضيفًا أنه يتطلع إلى العمل معه لبناء علاقة قوية بين البلدين، وذلك بعد تصدره النتائج الأولية للانتخابات.

وكتب ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشال»: «أهنئ إل تيجري (النمر) أبيلاردو دي لا إسبيريلا بمناسبة انتخابه رئيسًا جديدًا لكولومبيا».

وأضاف: «لقد كان شرفًا عظيمًا لي أن أؤيده، وأتطلع إلى العمل معه لبناء علاقة قوية بين كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية، بما يحقق مستويات جديدة من الازدهار والتقدم لكلا البلدين»، بحسب موقع «الشرق» الإخباري.

وجاءت تهنئة ترامب بعد أن أظهر فرز أولي للأصوات فوز المرشح اليميني دي لا إسبيريلا بفارق ضئيل في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في نتيجة عُدت انتصارًا لخطابه القائم على مكافحة الجريمة وتنشيط الاقتصاد.

وتشير إحصاءات السجل الوطني للناخبين، التي شملت ما يقرب من 100% من الأصوات في الجولة الثانية، إلى أن دي لا إسبيريلا حصل على 49.66% من الأصوات، في حين حصل منافسه اليساري السناتور إيفان سيبيدا على 48.70%، بفارق يقل عن 250 ألف صوت.