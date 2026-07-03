بيرو تعلن فوز السياسية المحافظة كيكو فوجيموري في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

أعلنت السلطات الانتخابية فى بيرو فوز السياسية المحافظة كيكو فوجيموري في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في البلاد ، التي هيمنت عليها مخاوف الناخبين إزاء تصاعد معدلات الجريمة.

وخاضت فوجيموري /51 عاماً/، ابنة الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري ، السباق الرئاسي للمرة الرابعة في مسيرتها السياسية. ومن المقرر أن تصبح الرئيس التاسع لبيرو خلال عقد من الزمن، عندما تتولى منصبها في وقت لاحق من هذا الشهر.

وصادقت أعلى هيئة انتخابية في البلاد، اليوم الجمعة، على فوزها في الانتخابات.

وكانت الأرقام التي نشرها مسؤولون انتخابيون في وقت سابق من الأسبوع قد أظهرت أنه بعد فرز 100% من الأصوات، حصلت فوجيموري على 9223000صوت، بما نسبته 135ر50% من إجمالي الأصوات، في حين نال منافسها النائب القومي روبرتو سانشيز أكثر من 9173000 صوت، بنسبة 865ر49%.