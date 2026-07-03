أمريكا: نزوح الآلاف بسبب حرائق هائلة جنوب غرب دنفر وتدمير أكثر من 160 مبنى

أسفر حريق غابات جنوب غرب مدينة دنفر عن إجلاء الآلاف من السكان، وتدمير أكثر من 160 مبنى بحلول اليوم الجمعة، مع استمرار الرياح المتقلبة في دفع ألسنة النيران عبر مقاطعتي كولورادو.

ويُعتبر حريق "أسبن إيكرز" واحداً من نحو 40 حريقاً كبيراً لا يزال خارج السيطرة، وتتركز معظمها في المناطق الغربية من البلاد، حيث تغذيها شهور من الطقس الجاف، فضلاً عن التناقص القياسي في تساقط الثلوج خلال الشتاء الماضي في بعض المناطق.

واستخدم رجال الإطفاء طائرات لسحب المياه من خزان بويبلو لمكافحة الحريق، الذي انتشر بين عشية وضحاها بنحو 17 ميلاً مربعاً "44 كيلومتراً مربعاً"، ليصل إجمالي مساحته إلى قرابة 105 أميال مربعة "272 كيلومتراً مربعاً" بحلول اليوم الجمعة، دون أن تتمكن الفرق من السيطرة على أي جزء منه حتى الآن.

وبحسب مكتب مأمور مقاطعة بويبلو، صدرت أوامر بإخلاء جميع سكان مدينة كولورادو، وهي تجمع سكاني يضم حوالي 2200 نسمة، بالإضافة إلى بلدات بيولا وراي وسان إيزابيل بالكامل.

ومن المقرر أن يتم نشر نحو 50 جندياً من الحرس الوطني، اليوم الجمعة، للمساعدة في تعزيز نقاط التفتيش على الطرق في مقاطعتي كاستر وبويبلو، كما سيساندون حراس المنتزهات الحكومية في إحضار قوارب إضافية، لإبقاء القوارب الترفيهية بعيداً عن مناطق عمليات سحب المياه.

وفي جبهة أخرى، تمكنت فرق الإطفاء على الجانب الغربي من سلسلة جبال روكي من احتواء نحو 65% من حريق "سنيدر" المشتعل على الحدود بين كولورادو ويوتا، حيث لقي 3 من أعضاء فريق مكافحة الحرائق الجوي "هيليتاك" حتفهم، وأُصيب اثنان آخران، في نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن داهمتهم النيران.

وأما حريق "كوتنوود" في جنوب غرب ولاية يوتا، فقد انتشر إلى أكثر من 147 ميلاً مربعاً (380 كيلومتراً مربعاً) بحلول اليوم الجمعة، في حين وصل حريق "بابلون" في الزاوية الجنوبية الشرقية من الولاية إلى 133 ميلاً مربعاً (344 كيلومتراً مربعاً).