 بأعلام مصر وابتساماتهم.. أطفال غزة يشجعون المنتخب المصري من قلب العريش - بوابة الشروق
الجمعة 3 يوليه 2026 10:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بأعلام مصر وابتساماتهم.. أطفال غزة يشجعون المنتخب المصري من قلب العريش

مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2026 - 9:08 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2026 - 9:08 م

شارك عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين وأسرهم في حضور مباراة المنتخب المصري ونظيره الأسترالي، داخل إحدى الحدائق العامة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

ورعت مؤسسة مصر الخير الفعالية، التي جمعت عددًا كبيرًا من الأطفال الفلسطينيين وذويهم من المرضى والمصابين؛ لمشاهدة مباراة منتخب مصر وأستراليا في دور الـ32 بكأس العالم.

وتم تركيب شاشة لعرض المباراة، فيما حمل الأطفال أعلام مصر وسط أجواء من الفرحة والتفاعل، دعمًا وتشجيعًا للمنتخب المصري.

وتأتي هذه الفعالية بعد مطالبات من الأطفال الفلسطينيين وذويهم بالتجمع لمشاهدة المباراة وتشجيع منتخب مصر بمدينة العريش.

وقام متطوعو مؤسسة مصر الخير بتوزيع الحلوى على الأطفال خلال مشاهدة المباراة.

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