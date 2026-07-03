شهد «شارع الفن» بشارع النبي دانيال وسط الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والأسر والشباب، الذين حرصوا على التواجد والاستمتاع بالعروض الفنية والثقافية المتنوعة، وسط أجواء من البهجة والتفاعل.

ورصدت «الشروق» حالة من الإقبال المتزايد على فعاليات «شارع الفن»، حيث تجمع المئات من المواطنين لمتابعة العروض الموسيقية والاستعراضية، والتقاط الصور التذكارية، في مشهد يعكس اهتمام المواطنين بالأنشطة الفنية والثقافية التي تُقام في الأماكن العامة.

وقال أحمد مصطفى، أحد المواطنين، إن فعاليات «شارع الفن» أضفت حالة من السعادة على أهالي الإسكندرية، مؤكدًا أن العروض المقدمة تناسب جميع الفئات العمرية، وتساهم في نشر الثقافة والفنون بين المواطنين.

وأضافت مريم سالم أن الإقبال الكبير يعكس نجاح فكرة «شارع الفن»، مشيرة إلى أن الأجواء كانت مميزة وشهدت تفاعلًا كبيرًا من الأسر والأطفال والشباب.

وأوضح إسلام حسن أن استمرار هذه الفعاليات يساهم في تنشيط الحركة بوسط المدينة، وإبراز الوجه الحضاري والثقافي للإسكندرية، مطالبًا بتكرارها بشكل مستمر وفي مناطق مختلفة من المحافظة.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في تصريحات صحفية سابقة، استمرار فعاليات «شارع الفن» أسبوعيًا يومي الخميس والجمعة، بما يسهم في تحويل الشوارع والميادين إلى منصات للإبداع والفنون الهادفة التي تليق بتاريخ ومكانة الإسكندرية الثقافية والحضارية.

يُذكر أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة «شارع الفن» في 5 محافظات، هي: الإسكندرية وأسوان وكفر الشيخ وبني سويف والإسماعيلية، وذلك بعد نجاح المبادرة في القاهرة، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الثقافية والفنية بمختلف أنحاء الجمهورية.