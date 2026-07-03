رأسية إمام عاشور تقود مصر للتقدم على أستراليا في المونديال

تمكن منتخب مصر من تسجيل الهدف الأول في شباك أستراليا، بالمباراة الجارية لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر، نظيره، أستراليا، مساء اليوم، الجمعة، على ملعب دالاس، في الولايات المتحدة الأمريكية، لحساب منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.

وفي الدقيقة 12، حصل منتخب مصر على ركلة حرة مباشرة، من الجهة اليمنى لمرمى أستراليا، حيث قام محمد صلاح بتمريرها للخلف إلى إمام عاشور، الذي سدد كرة قوية، أبعدها الدفاع الأسترالي.

واستلم كريم حافظ الكرة العائدة من الدفاع الأسترالي خارج منطقة الجزاء، ليرسل عرضية متقنة، قابلها إمام عاشور برأسية قوية في الزاوية القريبة من مرمى أستراليا، معلنًا عن الهدف الأول لمصر في المباراة.

يُذكر أن الفائز من مباراة منتخب مصر، أمام أستراليا، يتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2026، حيث يواجه الفائز من مباراة الأرجنتين أمام الرأس الأخضر.