كشف الفنان أحمد السقا، عن جانب من حياته قبل دخول عالم التمثيل، مشيرا إلى أنه كان لاعبا لكرة القدم في عدد من الأندية الكبرى.

وقال خلال لقاء ببرنامج "قبل الماتش" عبر فضائية "صدى البلد"، إن بدايته الكروية كانت في نادي النيل، قبل أن ينتقل لصفوف النادي الأهلي الفريق ب، ثم نادي الزمالك، لافتا إلى خوض تجربة احترافية قصيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى اللعب لعدة أندية لفترات قصيرة، ثم التحق بالأكاديمية ونادي الصيد وتدرج حتى وصل للدرجة الأولى مع الفريق.

ولفت إلى العودة لنادي الزمالك للعب كمهاجم أساسي تحت السن في بعد رحيل الكابتن جمال عبد الحميد وإيمانويل أمونيكي، لكن الإصابة حالت دون إتمام هذه الخطوة، بعدما تعرض لإصابة في مباراة مع المنتخب الوطني قبل السفر للبرتغال.

وأضاف أن اللاعب تامر صقر هو من حل بديلا له في ذلك الوقت وحصل على لقب أحسن ناشئ في العالم ولعب للنادي الأهلي لسنوات طويلة.

وأضاف أن المنافسة في قطاعات الناشئين كانت تجمع بين ناشئي المقاولون العرب والترسانة والزمالك والأهلي.

وتطرق إلى رحلته في الملاعب الأمريكية، لافتا إلى البداية في نادي سان خوسيه، قائلا: "أنا كنت بالنسبة لهم مارادونا، لأن مفيش حاجة عندهم اسمها كورة وكنت بلعب درجة أولى مش تحت السن".

ولفت إلى الانتقال لاحقا لنادي "إيرث كويك كاليفورنيا"، الذي كان يُعد الفريق الثاني بعد نادي كوزموس.