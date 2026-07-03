 أوكرانيا تعلن تدمير جسر في شبه جزيرة القرم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا تعلن تدمير جسر في شبه جزيرة القرم

كييف - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2026 - 10:13 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2026 - 10:13 م

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنها شنت هجمات على عدد من الأهداف في شبه جزيرة القرم.

وقالت هيئة الأركان العامة في كييف إن أهم الضربات استهدفت جسرا في منطقة كراسنوجفارديسكويه بوسط شبه جزيرة القرم.

وأفادت هيئة الأركان العامة بأنه تم تدمير الجسر بالكامل، مضيفة أن خطوط الإمدادات الروسية إلى الجبهة في شرقي أوكرانيا قد تضررت بشكل كبير نتيجة لذلك.

وأشارت هيئة الأركان العامة إلى أن أوكرانيا استهدفت بطائرات مسيرة أيضا محطات رادار ومنشأة للاستطلاع الإلكتروني بالقرب من سيفاستوبول.

ولم يتسن التحقق من هذه الادعاءات من مصادر مستقلة.


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