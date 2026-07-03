تقدم منتخب مصر، على نظيره، أستراليا، بهدف دون رد، في الشوط الأول، من المباراة الجارية، لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر، نظيره، أستراليا، مساء اليوم، الجمعة، على ملعب دالاس، في الولايات المتحدة الأمريكية، لحساب منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.

وبدأت المباراة بضغط من جانب منتخب أستراليا، حيث كانت أولى الفرص، بتسديدة قوية من فولباتو، من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت في عارضة الحارس، مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 12، حصل منتخب مصر على ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى لمرمى أستراليا، حيث قام محمد صلاح، بتمرير الكرة إلى إمام عاشور، الذي صوب تسديدة قوية، تصدى لها الدفاع الأسترالي.

وارتدت الكرة خارج منطقة الجزاء، إلى كريم حافظ، الذي أرسل كرة عرضية متقنة، قابلها إمام عاشور برأسية قوية، في الزاوية القريبة من مرمى منتخب أستراليا، ليعلن عن الهدف الأول لمصر.