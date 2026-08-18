أكدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، التزامها باتفاق غزة المدعوم أمريكيًا، وذلك بعد مباحثات بين المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، للضغط على الحركة الفلسطينية لنزع سلاحها.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن «حماس ملتزمة بهذا المسار الذي تم الاتفاق عليه».

ونوه أن «الاحتلال لم يعطِ للوسطاء - حتى الآن - موافقة واضحة على خطة الطريق».

وأضاف: «هناك جداول زمنية وخطوات إجرائية تحتاج إلى تفصيل، لكن يجب أن تكون هناك موافقة من الاحتلال على خريطة الطريق».

والتقى كوشنر أمس الأول، قادة من حماس في مصر قبل التوجه إلى إسرائيل، حيث التقى نتنياهو الذي أعلن أخيرًا رفضه الخطة.

وطالب كوشنر، الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي باتخاذ «خطوات صغيرة» في غزة لاختبار مدى جدية حركة «حماس» في بدء نزع سلاحها.

ووفق مسئول أمريكي، نقل عنه موقع «أكسيوس»، قال كوشنر لنتنياهو إن «من المهم الاستماع مباشرة إلى قادة الحركة لمعرفة ما إذا كانوا مستعدين للمضي قدمًا في نزع السلاح».

من جانبه، تعهد نتنياهو باتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، خصوصًا فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي، بحسب المسئول الأمريكي.

كما أعرب نتنياهو، خلال الاجتماع عن تشكك عميق في التزام «حماس» بنزع السلاح، وسأل كوشنر عن سبب اجتماعه بقادتها في مصر، أمس الأحد.

واتفق كوشنر ونتنياهو على تشكيل مجموعتي عمل؛ الأولى بشأن نزع سلاح غزة، والثانية بشأن الوضع الإنساني.