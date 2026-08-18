الرئيس الكولومبي يقدر خسائر الزلزال بنحو 10 مليارات دولار

قال الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا المنتخب حديثا إن التقدير الأولي لحجم الأضرار الناجمة عن الزلزال بلغ نحو 30 تريليون بيزو (6ر9 مليار دولار).

وقدر دي لا إسبريلا في مقطع فيديو مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي حجم الاضرار التي لحقت بالمباني بـ 5ر24 تريليون بيزو و البنية التحتية بنحو 5ر5 تريليون بيزو. وقد قامت شركة خاصة بتجميع هذه الارقام.

وأضاف أن التدمير لحق بنحو 27 ألف منزل ، في حين تضرر أكثر من 120 ألف منزل. وقال دي لا إسبريلا " تخيلوا حجم الكارثة".

ووفقا للإحصاءات الأولية التي قدمها الرئيس، فإن 289 شخصا لقوا حتفهم في الزلزال الذي وقع في 10 أغسطس الجاري وبلغت قوته 4ر7 درجة على مقياس ريختر.

ومازال يتم انتشال جثث من أسفل الانقاض. وقد أبلغ فريق إنقاذ إسرائيلي عن العثور على ثلاث جثث في مدينة كالي. وقال دي لا إسبريلا إن أكثر من 4000 شخص أصيبوا، في حين مازال هناك 143 مفقودا.